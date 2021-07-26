Диетолог перечислила самые вредные пищевые привычки

Следящим за своим здоровьем людям следует избегать приготовленной на растительном масле пищи, готовой выпечки из супермаркетов и увлечения освежающими напитками. Об этом заявила австралийский диетолог Сьюзи Баррелл.

Она пояснила, что растительное масло обычно представляет собой смесь из разных масел, и чаще всего среди них встречается пальмовое, у которого есть ряд нежелательных свойств. По этой же причине Баррелл не употребляет маргарин. Она также отмечает, что это – лишний жир, без которого можно обойтись.

Предупредила диетолог и о вреде готовой выпечки из супермаркетов из-за большого содержания в ней вредных насыщенных и транс-жиров. Самую же большую угрозу, по ее словам, несут газированная вода и другие освежающие напитки, пристрастие к которым чревато с избыточным весом, диабетом 2-го типа и ожирением у детей, сообщает Daily Mail.

Ранее диетолог назвала худшие способы похудеть. В частности, по ее словам, невозможно стабилизировать вес в долгосрочной перспективе, придерживаясь строгой диеты.