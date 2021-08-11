Названы болезни, при которых нельзя есть арбуз и дыню

Арбуз и дыня не рекомендуется употреблять в пищу при заболеваниях желудочно-кишечного тракта с диспепсическими явлениями. Кроме того, эти продукты могут быть опасны для людей с мочекаменной болезнью, сахарным диабетом, а также при индивидуальной непереносимости. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал главный диетолог столичного депздрава Антонина Стародубова.

«Арбуз и дыня не рекомендуются или разрешаются с осторожностью при: заболеваниях ЖКТ с диспепсическими явлениями, мочекаменной болезни, сахарном диабете, индивидуальной непереносимости», - предупредила специалист.

Ранее эксперт объяснила опасность корок арбуза и дыни. Основные вредные вещества - нитраты, если они в плоде есть, находятся около корки, рассказала диетолог.