Цена биткоина достигла 50 тысяч долларов

Цена биткоина кратковременно превысила отметку в 50 тысяч долларов впервые с 15 мая текущего года.

По данным торгов, биткоин по состоянию на 05.42 мск рос в цене на чуть более 2,5%. Позднее курс биткоина уменьшился и находился в районе 49,9–49,8 тысячи.

По данным портала CoinMarketCap, биткоин дорожал на 2,33% - до 49 915 долларов. Как отмечают эксперты, динамика везде приводится за сутки.



Стоимость биткоина продолжает восстанавливаться после сильного падения в мае. Криптовалюта потеряла почти треть своей стоимости. В мае его цена обрушилась до 37,3 тысячи долларов с 57,7 тысячи.

В конце июля цена биткоина взлетела до 40 тысяч долларов. С июня криптовалюта подорожала на 15,72%, то есть до 39,9 тысячи долларов.