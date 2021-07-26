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Цена биткоина взлетела до 40 тысяч долларов

Елизавета Потейчук
23:06 26.07.2021
В начале недели стоимость биткоина превысила 40 тысяч долларов.
Цена биткоина взлетела до 40 тысяч долларов
© Фото: pixabay.com
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С июня цена биткоина резко взлетела. По данным торгов, курс криптовалюты теперь составляет 40 тысяч долларов.

На криптобирже Binance биткоин вырос в цене более, чем на 17% по состоянию на 22:10 по московскому времени. Стоимость валюты достигла 40,2 тысячи долларов. Портал CoinMarketCap сообщает, что биткоин подорожал на 15,72%, то есть до 39,9 тысячи долларов. При этом ресурс собрал данные более, чем с 20 бирж и привел среднюю цену. На всех порталах приводится динамика за сутки.

Ранее хакерское сообщество обвинило Илона Маска в намеренном деструктивном влиянии на курсы криптовалют. По их мнению, это говорит о пренебрежении к инвестициям людей.

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