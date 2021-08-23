Названы признаки «плохой» воды из-под крана

Запах хлорки или испорченных продуктов, образование большого количества накипи на приборах, серые и черные пятна на посуде после мытья свидетельствуют о плохом качестве воды из-под крана. Об этом рассказала эксперт-биохимик Мария Кулешова.

По ее словам, в 2020 году более 85% источников водоснабжения в стране соответствовали санитарным нормам, однако жители регионов все чаще жалуются на «ржавую» воду, неприятный вкус и запах жидкости. Кулешова пояснила, что один из самых эффективных и доступных методов очистки — хлорирование — не всегда способен справиться на 100%.

В Москве для водопроводной воды характерно наличие солей магния и кальция, которые и служат причиной образования накипи на чайнике, стиральной и посудомоечной машинах, объяснила биохимик.

«Если пить такую воду, соли накапливаются в организме и негативно влияют на работу сосудов, почек и суставов», — сказала Кулешова агентству «Прайм».

Серые и черные пятна, уточнила она, свидетельствуют о наличии в воде сероводорода. Биохимик добавила, что очистные сооружения мегаполисов не могут справиться с отходами фармакологических предприятий, которые сливаются в водоемы, а потому в Московской области в воде часто присутствует кремний.

Эксперт посоветовала провести дома химический анализ воды, чтобы определить компоненты, которые в ней содержатся. Отталкиваясь от состава воды, следует подобрать подходящий фильтр, резюмировала Кулешова.

Ранее врач-дерматовенеролог рассказала, можно ли принимать душ из «ржавой» воды.