Безопасность орбиты новой российской станции хотят проверить на мышах

Научный биологический спутник «Бион-М» с мышами на борту могут отправить на высокоширотную орбиту в 2024 году. Это может стать этапом подготовки к строительству Российской орбитальной служебной станции.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник ракетно-космической отрасли, в данный момент изготовитель биологического спутника прорабатывает вариант запуска аппарата на упомянутую орбиту. Это произошло в соответствии с поручением главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

Ранее предполагалось, что биоспутник отправится на орбиту в 2023 году. Аппарат должен был подняться на высоту 800 километров, чтобы исследовать факторы влияния радиационного пояса Земли на живые организмы.

Позже идея видоизменилась – переделанный спутник под именем «Ковчег» планировали запустить на орбиту в 20 тысяч километров для изучения влияния космоса на живых существ перед полетами людей к Луне. Ожидается, что «Бион-М» отправится в космос в рамках одного из первых пусков новой ракеты «Союз-5».