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Байден воспользовался запиской, отвечая на вопрос про Афганистан

Иван Линдеманн
03:55 23.08.2021
В этот раз ему потребовалась подсказка, касающаяся числа погибших и пострадавших американцев.
Байден воспользовался запиской, отвечая на вопрос про Афганистан
© Фото: Ken Cedeno - Pool via CNP Keystone Press Agency Globallookpress
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Президент США Джо Байден снова не смог выступить перед журналистами без вспомогательной записки. В этот раз ему потребовалась подсказка во время ответа на вопрос о числе погибших американцев в Афганистане.

«Эта карточка у меня с собой каждый день - кого мы фактически потеряли: 2448 американцев мертвы, 20 722 ранены», - сказал он, достав бумажку из внутреннего кармана пиджака.

На пресс-конференции американский лидер также сообщил, что США могут ввести санкции в отношении запрещенного в России «Талибана»* в случае если те, будут плохо себя вести. Пока же, по словам Байдена, радикалы не предпринимали действий, направленных против Штатов.

Глава Белого дома рассказал, что с начала июля США эвакуировали из Афганистана порядка 33 тысяч человек, в том числе граждан стран-участниц НАТО, а также государств-партнеров.

*«Талибан» - террористическая организация, запрещена в РФ 

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