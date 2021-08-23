Байден воспользовался запиской, отвечая на вопрос про Афганистан

Президент США Джо Байден снова не смог выступить перед журналистами без вспомогательной записки. В этот раз ему потребовалась подсказка во время ответа на вопрос о числе погибших американцев в Афганистане.

«Эта карточка у меня с собой каждый день - кого мы фактически потеряли: 2448 американцев мертвы, 20 722 ранены», - сказал он, достав бумажку из внутреннего кармана пиджака.

На пресс-конференции американский лидер также сообщил, что США могут ввести санкции в отношении запрещенного в России «Талибана»* в случае если те, будут плохо себя вести. Пока же, по словам Байдена, радикалы не предпринимали действий, направленных против Штатов.

Глава Белого дома рассказал, что с начала июля США эвакуировали из Афганистана порядка 33 тысяч человек, в том числе граждан стран-участниц НАТО, а также государств-партнеров.

*«Талибан» - террористическая организация, запрещена в РФ