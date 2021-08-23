Ученые выяснили, сколько минут жизни отнимает съеденный хот-дог

Ученые из Мичиганского университета рассчитали время жизни, которое отбирают или добавляют различные продукты. Например, согласно выработанной исследователями системе, один хот-дог способен сократить жизнь на 36 минут.

С помощью стандартизированной системы расчета ученые смогли оценить более шести тысяч блюд и отдельных продуктов. Так, в частности, съеденный хот-дог забирает у человека 36 минут жизни, порция колы 12,5 минут, утверждают исследователи. Каждый грамм колбасного изделия в среднем сокращает жизнь на 27 секунд.

При этом существует и множество продуктов, которые способны продлить жизнь. Порция орехов дарит человеку еще 26 минут, а лосось — 16 минут. Для долголетия также полезны овощи, фрукты и бобовые, говорится в исследовании. В заключение эксперты порекомендовали употреблять больше рыбы и растительной пищи, уточняют «Известия».

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