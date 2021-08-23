Раскрыты подробности взрыва на нефтяной платформе в Мексиканском заливе

При взрыве на нефтяной платформе в Мексиканском заливе пострадали пять человек. Об этом заявили в нефтегазовой корпорации Pemex.

«На данный момент зарегистрировано пять человек, получивших ожоги, которые проходят лечение в региональной больнице Сьюдад-дель-Кармен, штат Кампече», - приводят заявление компании РИА Новости.

Отмечается, что в результате инцидента никто не погиб. К настоящему моменту корпорация взяла под контроль пожар на платформе.

О причинах взрыва не сообщается. В компании заявили, что их установят по итогам внутреннего расследования.

Нефтяная платформа Ku-Alpha входит в состав одного из наиболее крупных мексиканских месторождений, где добывают более 640 тысяч баррелей нефти в сутки.