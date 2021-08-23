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Фейерверк и оркестр: кадры открытия конкурса «Военно-медицинская эстафета» в Узбекистане

Анна Касаткина
05:00 23.08.2021
В медицинской эстафете в этом году принимают участие Белоруссия, Вьетнам, Мьянма, Россия, Китай, Таджикистан, Палестина и Узбекистан.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Международный этап Армейских игр «Военно-медицинская эстафета» стартовал в Узбекистане. В церемонии открытия конкурса приняли участие заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин и министр обороны Узбекистана Баходыр Курбанов.

В медицинской эстафете в этом году принимают участие Белоруссия, Вьетнам, Мьянма, Россия, Китай, Таджикистан, Палестина и Узбекистан. Первые состязания среди сборных команд состоятся в понедельник, 23 августа. Медикам предстоит пройти специальную трассу, включающую в себя естественные и искусственные препятствия. Они также отработают навыки вождения спецтехники по пересеченной местности, элементы эвакуации раненных с поля боя, переправу раненного через водную преграду, оказание первой медицинской помощи.

Вместе с командой ВС РФ в Узбекистан прибыла сборная Палестины, в которую вошли слушатели и курсанты факультета подготовки военно-медицинских специалистов иностранных армий Военно-медицинской академии. Команда Палестины принимает участие в «Военно-медицинской эстафете» второй раз.

Как рассказали в Минобороны РФ, на базе горного тренировочного центра Фориш, где будет проходить эстафета, принимающей стороной отстроен тематический квартал, собравший все регионы и главные достопримечательности Узбекистана. Он состоит из двух улиц и 14-ти одноэтажных зданий и подворий, каждое из которых олицетворяет определенный регион страны. Всего выставлено 14 национальных экспозиций посвященных 12 регионам страны, в том числе имеющим статус субъектов страны, Республике Каракалпакстан и городу Ташкент.

Ранее сообщалось, что замминистра обороны Иванов провел в Узбекистане встречу с участниками российской сборной команды, в ходе которой напутствовал военных медиков.

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