Армия Замминистра обороны РФ Иванов прибыл в Узбекистан для открытия конкурса АрМИ-2021 Алексей Курильченко Заместитель министра обороны Тимур Иванов прибыл Узбекистан, где примет участие в открытии конкурса военных медиков Армейских игр. © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Заместитель министра обороны России Тимур Иванов прибыл на полигон Фориш в Узбекстане, где примет участие в церемонии открытия конкурса «Военно-медицинская эстафета» Армейских международных игр-2021. «Замминистра обороны РФ Иванов прибыл в Республику Узбекистан для участия в церемонии открытия "Военно-медицинской эстафеты" где провел встречу с участниками российской сборной команды по военно-медицинскому многоборью в ходе которой напутствовал военных медиков», - сообщили в Минобороны. Ранее в Рязани состоялась торжественная церемония открытия сразу двух конкурсов по полевой выучке среди военнослужащих - «Десантный взвод» и «Тактический стрелок». В мероприятии принял участие командующий Воздушно-десантными войсками Андрей Сердюков. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика