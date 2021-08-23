Чехия исключила Россию из списка стран с высоким риском по коронавирусу

Чешская республика исключила Россию из числа стран с высоким риском по коронавирусу. Опубликованное министерством здравоохранения Чехии распоряжение вступает в силу с понедельника.

Экстремально высокий риск по COVID-19 предполагает запрет для граждан Чехии на посещение стран из указанного списка. Помимо России, в этот перечень чешский минздрав ранее включал Индию, Бразилию, Непал, Тунис, Парагвай и ряд других стран.

Помимо России, чешские власти разрешили своим гражданам посещать Индию. Кроме того, из списка убрали Тунис, который пользуется высоким туристическим спросом у граждан республики.

Ранее, 24 июля, Россия возобновила авиасообщение с Францией и Чехией. Было принято решение возобновить сообщение с Чехией по маршруту Москва - Прага с частотой четыре рейса в неделю.