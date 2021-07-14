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Россия с 24 июля возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией

Виктория Ивашечкина
16:02 14.07.2021
Ранее зампред правительства Татьяна Голикова провела заседание Оперштаба.
Россия с 24 июля возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией
© Фото: ysn Benz, Pixabay
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С субботы, 24 июля, Россия возобновит авиасообщение с Францией и Чехией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Ранее зампред правительства Татьяна Голикова провела заседание Оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ.

По итогам обсуждения было принято решение о возобновлении регулярного авиасообщения с Францией по маршрутам Москва - Париж и Москва - Ницца с частотой 4 рейса в неделю на каждом маршруте.

Также возобновляются авиарейсы по маршрутам Санкт-Петербург - Париж и Санкт-Петербург - Ницца с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте.

Кроме того, было принято решение возобновить сообщение с Чехией по маршруту Москва - Прага с частотой 4 рейса в неделю.

Ранее сообщалось, что Россия направит в Египет межведомственную делегацию для оценки эпидситуации в стране и проверки мест для размещения туристов на предмет профилактических мероприятий. 

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