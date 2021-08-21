Ветераны Афганистана дали концерты в Карабахе для российских миротворцев

Артисты ансамбля «Каскад» выступили с концертной программой перед российскими военнослужащими миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

За неделю музыканты и солисты по инициативе командования российским миротворческим контингентом проехали более 100 километров и выступили с концертами для российских миротворцев на 27-ми наблюдательных постах, а также дали концерт контингенту в межведомственном российско-турецком центре в Агдаме.

«Впечатления от посещения мест несения службы миротворцев очень хорошие. Видно, что мир в этих местах под надежной защитой. Гордимся! Солдат тут ни в чем не нуждается. Мы посещали столовую наравне с миротворцами и скажу, что питание здесь отличное... Ребята полностью готовы и знают, как выполнять свои задачи», - рассказал участник группы «Каскад» Сергей Виноградов.

За время концертного тура артистам удалось посетить самые дальние посты российского миротворческого контингента.

«Здесь мы совсем недавно - в течении трех дней ездим по наблюдательным постам миротворческих сил России и песней и словом поддерживаем боевой дух ребят. Судя по их глазам, боевой дух у них и так присутствует... У ребят здесь все хорошо, это бытовые условия, обстановка вокруг спокойная, благодаря этим же ребятам. Миротворческие силы России - это лицо нашей Родины, и свои задачи они выполняют с честью и достоинством», - поделился автор и исполнитель военно-патриотических песен Вячеслав Корнеев.

Репертуар группы состоял из военно-патриотических, авторских и самодеятельных песен, написанных солдатами и офицерами, проходившими службу в Афганистане в 80-е годы.