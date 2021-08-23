Боевые реликвии: в Ростове-на-Дону встретили переданные Москвой знамена времен ВОВ

Торжественная встреча 15-ти исторических боевых знамен состоялась на аэродроме Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону. Знамена прославленных полков и дивизий времен Великой Отечественной войны будут переданы в музеи Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Утром 22 августа, в День Государственного флага РФ, на Соборной площади у Главного храма Вооруженных Сил состоялась церемония передачи боевых реликвий почетным караулом Московского гарнизона. В Ростове-на-Дону из самолета знамена вынесли военнослужащие роты почетного караула под звуки военного марша в исполнении оркестра штаба ЮВО. В мероприятии также принимали участие ветераны ВС РФ, военнослужащие частей Ростовского гарнизона и юнармейцы.

Ранее в ЮВО было доставлено 34 полотнища боевых знамен дивизий, полков и бригад, сформированных в годы ВОВ на Кавказе, в Нижнем Поволжье, Ставрополье, на Кубани и в Крыму. Все 49 боевых знамен будут выставлены в военно-исторических музеях и в православных воинских храмах, напомнили в Минобороны России. Торжественная передача реликвий музеям состоится в рамках военно-технического форума ЮВО в период с 27 по 29 августа на территории 14 субъектов юга России, а также на территории парков «Патриот» военных баз ЮВО в Абхазии, Армении и Южной Осетии.