Зеленский подписал указ о блокировке сайтов ряда российских СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении ряда российских юридических лиц и депутата Верховной рады Андрея Деркача. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте офиса главы государства.

Президент подписал указ о введении в действия решения Совета национальной безопасности и обороны Украины. Под ограничения попали 12 российских компаний. Блокировке подвергнутся сайты изданий «Ведомости», «Московский комсомолец», а также компании «Ростелеком».

Помимо этого, под санкции попали акционерное общество «ТРК-3», Фонд изучения исторической перспективы, Ассоциация благотворительной помощи «Взаимопомощь», компании «Новинфо», «Наше завтра», «Лайт-принт», «Народные новости», информагентство «Анна-ньюс».

Указом также заблокированы два интернет-ресурса, которые, как предполагается, связаны с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным.

Ранее в Раде заявили, что санкции в отношении СМИ и представителей оппозиции указывают на превращение власти Зеленского в «диктатуру».