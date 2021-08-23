Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Зеленский подписал указ о блокировке сайтов ряда российских СМИ

Анна Касаткина
00:45 23.08.2021
Под санкции, в частности, попали издания «Ведомости» и «Московский комсомолец».
Зеленский подписал указ о блокировке сайтов ряда российских СМИ
© Фото: Stefanie Loos dpa Globallookpress
Читайте нас на:

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении ряда российских юридических лиц и депутата Верховной рады Андрея Деркача. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте офиса главы государства.

Президент подписал указ о введении в действия решения Совета национальной безопасности и обороны Украины. Под ограничения попали 12 российских компаний. Блокировке подвергнутся сайты изданий «Ведомости», «Московский комсомолец», а также компании «Ростелеком».

Помимо этого, под санкции попали акционерное общество «ТРК-3», Фонд изучения исторической перспективы, Ассоциация благотворительной помощи «Взаимопомощь», компании «Новинфо», «Наше завтра», «Лайт-принт», «Народные новости», информагентство «Анна-ньюс».

Указом также заблокированы два интернет-ресурса, которые, как предполагается, связаны с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным.

Ранее в Раде заявили, что санкции в отношении СМИ и представителей оппозиции указывают на превращение власти Зеленского в «диктатуру».  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:30 В стране и мире
Байден раскрыл подробности эвакуации из Афганистана
23:39 В стране и мире
В США рассказали, почему Россия выиграет от глобального потепления
23:46 В стране и мире
Вильфанд рассказал, какие регионы России окажутся в эпицентре непогоды
22:36 Армия
Видео
В центре «Патриот» открылся клуб болельщиков АрМИ-2021
22:41 В стране и мире
Площадь природного пожара под Екатеринбургом возросла до 240 гектаров
Популярное
Видео
Акварель, масло и дерево: какие работы Сергея Шойгу показали на выставке в Казани
Видео
Ветеран КГБ рассказал, почему талибы* так легко захватили Кабул
Минобороны РФ передаст Амурской области плавающие транспортеры для борьбы с паводками
Видео
Шойгу лично проехал трассу «Танкового биатлона» перед началом АрМИ-2021 на танке Т-80БВМ
Видео
Ветеран ФСБ рассказал, почему российское посольство продолжает работать в Кабуле
Шойгу заявил, что человечество движется к гибели из-за неправильного потребления товаров
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.