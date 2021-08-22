В Раде обвинили Зеленского в «превращении в диктатора»

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Ренат Кузьмин выступил с резкой критикой деятельности украинского лидера Владимира Зеленского. Он заявил, что все надежды, возлагаемые на действующего главу государства его избирателями, были полностью разбиты.

Депутат отметил, что от Зеленского ожидали отмены навязывания украинизации, прекращения войны в Донбассе и иных изменений, которых, как указал Кузьмин, ждал народ во время нахождения «у руля» Петра Порошенко. И ожидания эти, собственно, были основаны на предвыборных обещаниях нынешнего президента.

«Придя к власти, Зеленский повторил полностью политику Порошенко и повторяет его путь, более того, он его усиливает и позволяет себе вещи, о которых даже Порошенко не мечтал», - высказался Кузьмин в Facebook.

Политик напомнил, что Зеленский ввел санкции против СМИ, а также представителей оппозиции на Украине. Подобные шаги член Рады назвал «дикостью», обозначив, что подобные вещи просто «невообразимы» для демократической страны и демонстрируют, что власть Зеленского постепенно перетекает в «диктатуру».