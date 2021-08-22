В стране и мире В Самаре из-за пала сухой травы сгорело 14 домов Кира Карон Из-за пала сухой травы в Самарской области сгорело 14 домов. © Видео: azarov.life, Instagram © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: В Самарской области сгорели жилые дома и дачные строения. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. «Прибыл на пожар в Гвардейцы Борского района. В селе сгорели 14 домов: в трех из них на постоянной основе жили люди, остальные дома – "дачные". К счастью, погибших нет», - написал Азаров в Instagram. Уточняется, что в 14.33 (13.33 мск) пожар был локализован на площади 750 квадратных метров, пишет РИА Новости. Дальнейшая информация уточняется. В Самарской области объявлен желтый уровень опасности. Днем 22 августа 2021 ожидается температура воздуха +32, +37 градуса, сообщили в МЧС РФ по Самарской области. Ранее специалисты за сутки ликвидировали 93 лесных пожара в разных регионах РФ на территории 303,6 тысячи гектаров. Сейчас, как следует из сообщений пресс-службы Авиалесоохраны, продолжается тушение возгораний на площади более 1,2 миллионна гектаров, большая часть из которых находится в Якутии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика