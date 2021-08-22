Прямая трансляция интервью с заместителем генерального директора МАК «Вымпел» Георгием Медовниковым
«Звезда» ведет прямую трансляцию интервью с парка «Патриот», наш гость заместитель генерального директора МАК «Вымпел» Георгиий Медовников
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Все дни форума в парке «Патриот» на студию нашего телеканала к обозревателю Алексею Самолетову будут приходить ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.
Наблюдайте за беседой в прямой трансляции на сайте телеканала «Звезда».