Главный бой турнира Нурмагомедова отменен

Предстоящий турнир лиги Хабиба Нурмагомедова EFC 39 лишился главного боя. Причиной стало падение Марсио Сантоса с трапа самолета в Нижнем Новгороде.

Боец пожаловался на плохое самочувствие и заявил, что не пойдет на взвешивание. По итогу соперник Фаридун Одилов из Таджикистана отказался от боя.

Поединок должен был пройти 22 августа в Нижнем Новгороде.

Ранее стало известно, что непобедимый российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов никогда больше не выйдет в октагон. Болельщикам стоит перестать на это надеяться. С таким заявлением выступил президент UFC Дэйна Уайт.