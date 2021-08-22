Главный бой турнира Нурмагомедова отменен
Главный бой турнира лиги экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова отменен.
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
Предстоящий турнир лиги Хабиба Нурмагомедова EFC 39 лишился главного боя. Причиной стало падение Марсио Сантоса с трапа самолета в Нижнем Новгороде.
Боец пожаловался на плохое самочувствие и заявил, что не пойдет на взвешивание. По итогу соперник Фаридун Одилов из Таджикистана отказался от боя.
Поединок должен был пройти 22 августа в Нижнем Новгороде.
Ранее стало известно, что непобедимый российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов никогда больше не выйдет в октагон. Болельщикам стоит перестать на это надеяться. С таким заявлением выступил президент UFC Дэйна Уайт.