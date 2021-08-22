В стране и мире В Алматы троллейбус влетел в подземный переход Кира Карон Троллейбус врезался в подземный переход в Алматы. © Фото: Ольга Бражникова, Facebook Читайте нас на: Водитель троллейбуса в Алматы въехал в подземный переход. Об этом сообщила жительница города. «Мои внучки пострадали. У девочки ушиб грудной клетки, губа рассечена, у младшей сломан носик», - написала Ольга Бражникова в своем Facebook. Как сообщает Sputnik Казахстан водителю стало плохо и он не справился с управлением. Ранее пассажирский автобус загорелся утром в Екатеринбурге на перекрестке между улицами Самолетная и Щербакова. Вскоре к месту аварии прибыли сотрудники экстренных служб, и транспортное средство было довольно быстро потушено. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика