В Алматы троллейбус влетел в подземный переход
Троллейбус врезался в подземный переход в Алматы.
© Фото: Ольга Бражникова, Facebook
Водитель троллейбуса в Алматы въехал в подземный переход. Об этом сообщила жительница города.
«Мои внучки пострадали. У девочки ушиб грудной клетки, губа рассечена, у младшей сломан носик», - написала Ольга Бражникова в своем Facebook.
Как сообщает Sputnik Казахстан водителю стало плохо и он не справился с управлением.
Ранее пассажирский автобус загорелся утром в Екатеринбурге на перекрестке между улицами Самолетная и Щербакова. Вскоре к месту аварии прибыли сотрудники экстренных служб, и транспортное средство было довольно быстро потушено.