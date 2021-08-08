В Екатеринбурге во время движения загорелся пассажирский автобус

Пассажирский автобус загорелся утром в Екатеринбурге на перекрестке между улицами Самолетная и Щербакова. Видео происшествия появилось в социальной сети ВКонтакте.

Как видно из ролика, во время движения у транспортного средства неожиданно произошло возгорание на крыше, в районе двигателя. В комментарии указано, что заметив ЧП, к водителю автобуса поспешила на помощь водитель проезжавшего мимо троллейбуса.

Женщина вышла с огнетушителем и хотела помочь устранить возгорание, однако водитель автобуса от помощи отказался. Вскоре к месту аварии прибыли сотрудники экстренных служб, и транспортное средство было довольно быстро потушено, о чем свидетельствуют пенные следы от огнетушителей вокруг автобуса, который находится уже вне опасности.