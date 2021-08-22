В стране и мире В Тюмени скончался дядя погибшей Насти Муравьевой Кира Карон В результате нечастного случая в Тюмени скончался дядя погибшей Насти Муравьевой. © Фото: Наталья Горшкова, РИА Новости Читайте нас на: На Лесобазе в Тюмени скончался дядя погибшей девочки Насти Муравьевой. Андрей упал возле стихийного мемориала девочки, а умер в больнице. «Это произошло вчера, в четыре утра. Как говорят свидетели, он упал. Записи с видеокамер есть. Их уже изъяли. Будут разбираться. Ему было чуть за 40 лет. Когда состоятся похороны, пока неизвестно. Занимаюсь этим вопросом», - рассказала собеседница 72.RU. Напомним, что Настя Муравьева ушла из дома 30 июня и не вернулась. В масштабных поисках ребенка участвовали сотрудники СК РФ, полиция, волонтеры и местные жители. Позже пакет с телом ребенка обнаружили в четверг, 19 августа, на берегу озера Оброчного. В СК РФ подтвердили, что оно принадлежит пропавшей Насте Муравьевой. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика