В СК РФ подтвердили, что обнаруженное в Тюмени тело ребенка принадлежит пропавшей девочке Насте Муравьевой. Сотрудники Главного следственного управления продолжают установление всех обстоятельств произошедшей трагедии.

Пакет с телом ребенка обнаружили в четверг, 19 августа, на берегу озера Оброчного. Правоохранителям еще предстоит произвести все необходимые экспертизы, но вывод о принадлежности тела они уже сделали. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

В масштабных поисках ребенка участвовали сотрудники СК РФ, полиция, волонтеры и местные жители. В Следственном комитете России возбудили уголовное дело по статье об убийстве.