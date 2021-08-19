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В СК РФ подтвердили, что обнаруженное в Тюмени тело ребенка принадлежит пропавшей девочке

Егор Левин
16:56 19.08.2021
Правоохранителям еще предстоит произвести все необходимые экспертизы, но вывод о принадлежности тела они уже сделали.
В СК РФ подтвердили, что обнаруженное в Тюмени тело ребенка принадлежит пропавшей девочке
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В СК РФ подтвердили, что обнаруженное в Тюмени тело ребенка принадлежит пропавшей девочке Насте Муравьевой. Сотрудники Главного следственного управления продолжают установление всех обстоятельств произошедшей трагедии.

Пакет с телом ребенка обнаружили в четверг, 19 августа, на берегу озера Оброчного. Правоохранителям еще предстоит произвести все необходимые экспертизы, но вывод о принадлежности тела они уже сделали. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

В масштабных поисках ребенка участвовали сотрудники СК РФ, полиция, волонтеры и местные жители. В Следственном комитете России возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

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