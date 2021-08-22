В штате Теннесси во время наводнения погибли десять человек

В штате Теннесси на востоке США как минимум десять человек, включая двух детей, погибли в результате наводнения. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на шерифа округа Хамфрис Криса Дэвиса.

Как сообщил Дэвис, 31 человек пропал без вести.

Ранее в Теннесси четыре человека стали жертвами наводнения. Сильнее всего от стихии пострадали жители города Нэшвилл - сотни человек оказались заблокированными в своих домах. После продолжительных ливней затопленными оказались дороги, парковки и первые этажи зданий.