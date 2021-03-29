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Разрушительная стихия: четыре человека стали жертвами наводнения в США

Алена Миронова
06:40 29.03.2021
После продолжительных ливней затопленными оказались дороги, парковки и первые этажи зданий.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: AustinKellerman, Twitter
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В американском штате Теннесси четыре человека стали жертвами наводнения.

Сильнее всего от стихии пострадали жители города Нэшвилл - сотни человек оказались заблокированными в своих домах. После продолжительных ливней затопленными оказались дороги, парковки и первые этажи зданий. Десятки тысяч человек остались без света почти на сутки. Спасатели помогают пассажирам выбраться из застрявших автомобилей. Об этом сообщает издание Tennessean со ссылкой на местное отделение полиции.

Информация о пропавших без вести не поступала.В настоящий момент службы быстрого реагирования обследуют пострадавшие от стихии районы совместно с сотрудниками медицинской службы.

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