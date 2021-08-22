Посол РФ пообещал помочь гражданам бывших советских республик в Афганистане

Как рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Исламской Республике Афганистан Дмитрий Жирнов, в посольство России обращаются многие граждане бывших советских республик, находящиеся на территории страны, с просьбой помочь им покинуть государство. Посол подчеркнул, что российские дипломаты постараются оказать помощь всем, в том числе гражданам Украины.

Жирнов также добавил, что многие афганцы имеют второе гражданство, и оно - российское.

«Поэтому, естественно, они у нас в приоритете, мы их рассматриваем в качестве наших граждан. Мы им поможем», - сообщил представитель посольства в интервью каналу «Соловьев Live».

Ранее посол РФ в Кабуле заявил, что в диппредставительстве внимательно наблюдают за действиями боевиков из «Талибана»*, однако не делают поспешных выводов.

«Талибан»* - террористическая организация, запрещена в РФ.