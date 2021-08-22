Рогозин: ракета «Союз» отработала штатно

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и британскими спутниками была успешно запущена с космодрома Байконур около 1.00 по московскому времени. Ее полет до орбиты Земли, займет ориентировочно, около четырех часов.

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