Рогозин: ракета «Союз» отработала штатно
С космодрома Байконур около 1.00 по московскому времени успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с 34 британскими спутниками OneWeb на борту.
© Фото: roscosmos.ru
Ракета «Союз-2.1б», которая доставит на орбиту Земли 34 аппарата OneWeb, отработала штатно. Об этом отчитался в Twitter генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Ракета отработала штатно. Первое включение разгонного блока зафиксировано в расчетное время», - написал глава космической госкорпорации.
Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и британскими спутниками была успешно запущена с космодрома Байконур около 1.00 по московскому времени. Ее полет до орбиты Земли, займет ориентировочно, около четырех часов.