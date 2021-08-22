Врач объяснил, почему прививку от COVID-19 лучше сделать до сентября

Учитывая условия российского климата, первый этап вакцинации от коронавируса стоит проходить до наступления осени. Успешное формирование антител против COVID-19 после укола вакцины зависит от состояния иммунной системы человека, рассказал врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.

У врачей существует правило не делать прививку человеку, если он заболел каким-то сезонным простудным заболеванием. Поэтому посещать процедурный кабинет не стоит, если уже вы уже простужены или только что переболели, так как организму перед вакцинацией нужно дать возможность восстановиться.

«Мы рекомендуем подождать семь-десять дней после ОРВИ, чтобы дать иммунитету восстановиться, и только тогда прививаться», - прокомментировал эксперт в интервью радио Sputnik.

Вакцинироваться лучше до сентября, когда увеличивается количество сезонных заболеваний. Иммунитет у человека сам по себе не ослабевает из-за холода или наступления календарной осени. Однако ему может быть тяжело отвечать сразу на много инфекционных процессов, которые являются дополнительной нагрузкой на иммунитет.