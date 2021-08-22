Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Врач объяснил, почему прививку от COVID-19 лучше сделать до сентября

Валентина Пескова
03:40 22.08.2021
Противопоказания по заболеваниям особенно актуальны осенью, когда увеличивается количество сезонных простуд, поэтому если у человека повысится температура, прививку придется немного отложить.
Врач объяснил, почему прививку от COVID-19 лучше сделать до сентября
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
Читайте нас на:

Учитывая условия российского климата, первый этап вакцинации от коронавируса стоит проходить до наступления осени. Успешное формирование антител против COVID-19 после укола вакцины зависит от состояния иммунной системы человека, рассказал врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.

У врачей существует правило не делать прививку человеку, если он заболел каким-то сезонным простудным заболеванием. Поэтому посещать процедурный кабинет не стоит, если уже вы уже простужены или только что переболели, так как организму перед вакцинацией нужно дать возможность восстановиться.

«Мы рекомендуем подождать семь-десять дней после ОРВИ, чтобы дать иммунитету восстановиться, и только тогда прививаться», - прокомментировал эксперт в интервью радио Sputnik.

Вакцинироваться лучше до сентября, когда увеличивается количество сезонных заболеваний. Иммунитет у человека сам по себе не ослабевает из-за холода или наступления календарной осени. Однако ему может быть тяжело отвечать сразу на много инфекционных процессов, которые являются дополнительной нагрузкой на иммунитет.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:34 В стране и мире
Активисты ОНФ разместили триколоры в разных регионах страны ко Дню флага России
23:56 В стране и мире
Видео
Эффектный салют в честь 800-летия города украсил небо Нижнего Новгорода: видео
22:35 Спорт
Медведев уступил Рублеву в полуфинале теннисного турнира в Цинциннати
21:05 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео с места взрыва в московской квартире
20:21 В стране и мире
Видео
Путин посетил парк «Швейцария» в Нижнем Новгороде
Популярное
Видео
Акварель, масло и дерево: какие работы Сергея Шойгу показали на выставке в Казани
Видео
Ветеран КГБ рассказал, почему талибы* так легко захватили Кабул
Минобороны РФ передаст Амурской области плавающие транспортеры для борьбы с паводками
Видео
Шойгу лично проехал трассу «Танкового биатлона» перед началом АрМИ-2021 на танке Т-80БВМ
Видео
Ветеран ФСБ рассказал, почему российское посольство продолжает работать в Кабуле
Шойгу заявил, что человечество движется к гибели из-за неправильного потребления товаров
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.