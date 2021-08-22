Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Активисты ОНФ разместили триколоры в разных регионах страны ко Дню флага России

Анна Берестовая
03:34 22.08.2021
Активисты Общероссийского народного фронта разместили триколоры в узнаваемых местах по всей стране в честь Дня российского флага.
Активисты ОНФ разместили триколоры в разных регионах страны ко Дню флага России
© Фото: ОНФ
Читайте нас на:

Активисты Общероссийского народного фронта в честь празднования Дня Государственного флага РФ украсили триколорами узнаваемые места в нескольких регионах страны. Участники движения с фантазией подошли к задаче и представили самые разнообразные варианты размещения одного из главных символов страны.

Так, представители ОНФ в Оренбургской области выстроились таким образом, чтобы сформировать из 110 флагов в руках людей слово «Россия». Акция состоялась у регионального молодежного центра «Авангард».

В Крыму добровольцы развернули флаг на одном из самых популярных туристических мест полуострова - горе Ай-Петри. Полотнища триколоров на флагштоках вписались в красочный вид на Черное море, Крымские горы и расположившуюся внизу Ялту.

В Татарстане активисты решили развернуться во весь масштаб и «разукрасили» в бело-сине-красный самое высокое здание города Нижнекамска - башню станции телевизионного вещания.

В Амурской области представители Общероссийского народного фронта развернули российский флаг на главной площади Благовещенска. Во время мероприятия активисты совместно с сотрудниками МЧС также исполнили гимн страны.

Активисты в Астраханской области решили разместить триколор в самом южном населенном пункте региона. Флаг РФ был вывешен на Петровском маяке в селе Вышка - одной из самых необычных достопримечательностей страны.

В Саратовской области организация «Молодежка ОНФ» развернула флаг размером с футбольное поле на месте приземления первого космонавта Земли - в Парке покорителей космоса имени Юрия Гагарина. Кроме того, добровольцы совместно с МЧС России, Росгвардией и УМВД провели на Волге парад катеров, которые украсили российскими триколорами.

Участники «Молодежки ОНФ» и проекта «Тренер» совместно с Росгвардией в Воронежской области разместили десятиметровый триколор на площади Советского сквера. Также добровольцы нарисовали всем желающим прохожим аквагрим в виде российского флага.

В Екатеринбурге флаги размером 30х20 метров украсили историческую часть города – сквер, который местные жители называют «Плотинкой». Вместе с этим участники «Молодежки ОНФ» записали поздравления от горожан, которые разместят в социальных сетях.

В честь праздника российский триколор развернулся не только в разных уголках страны, но даже в далеком космосе. Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров поздравили граждан РФ с Днем Государственного флага, записав видеообращение с борта МКС.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:34 В стране и мире
Активисты ОНФ разместили триколоры в разных регионах страны ко Дню флага России
23:56 В стране и мире
Видео
Эффектный салют в честь 800-летия города украсил небо Нижнего Новгорода: видео
22:35 Спорт
Медведев уступил Рублеву в полуфинале теннисного турнира в Цинциннати
21:05 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео с места взрыва в московской квартире
20:21 В стране и мире
Видео
Путин посетил парк «Швейцария» в Нижнем Новгороде
Популярное
Видео
Акварель, масло и дерево: какие работы Сергея Шойгу показали на выставке в Казани
Видео
Ветеран КГБ рассказал, почему талибы* так легко захватили Кабул
Минобороны РФ передаст Амурской области плавающие транспортеры для борьбы с паводками
Видео
Шойгу лично проехал трассу «Танкового биатлона» перед началом АрМИ-2021 на танке Т-80БВМ
Видео
Ветеран ФСБ рассказал, почему российское посольство продолжает работать в Кабуле
Шойгу заявил, что человечество движется к гибели из-за неправильного потребления товаров
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.