Активисты ОНФ разместили триколоры в разных регионах страны ко Дню флага России

Активисты Общероссийского народного фронта в честь празднования Дня Государственного флага РФ украсили триколорами узнаваемые места в нескольких регионах страны. Участники движения с фантазией подошли к задаче и представили самые разнообразные варианты размещения одного из главных символов страны.

Так, представители ОНФ в Оренбургской области выстроились таким образом, чтобы сформировать из 110 флагов в руках людей слово «Россия». Акция состоялась у регионального молодежного центра «Авангард».

В Крыму добровольцы развернули флаг на одном из самых популярных туристических мест полуострова - горе Ай-Петри. Полотнища триколоров на флагштоках вписались в красочный вид на Черное море, Крымские горы и расположившуюся внизу Ялту.

В Татарстане активисты решили развернуться во весь масштаб и «разукрасили» в бело-сине-красный самое высокое здание города Нижнекамска - башню станции телевизионного вещания.

В Амурской области представители Общероссийского народного фронта развернули российский флаг на главной площади Благовещенска. Во время мероприятия активисты совместно с сотрудниками МЧС также исполнили гимн страны.

Активисты в Астраханской области решили разместить триколор в самом южном населенном пункте региона. Флаг РФ был вывешен на Петровском маяке в селе Вышка - одной из самых необычных достопримечательностей страны.

В Саратовской области организация «Молодежка ОНФ» развернула флаг размером с футбольное поле на месте приземления первого космонавта Земли - в Парке покорителей космоса имени Юрия Гагарина. Кроме того, добровольцы совместно с МЧС России, Росгвардией и УМВД провели на Волге парад катеров, которые украсили российскими триколорами.

Участники «Молодежки ОНФ» и проекта «Тренер» совместно с Росгвардией в Воронежской области разместили десятиметровый триколор на площади Советского сквера. Также добровольцы нарисовали всем желающим прохожим аквагрим в виде российского флага.

В Екатеринбурге флаги размером 30х20 метров украсили историческую часть города – сквер, который местные жители называют «Плотинкой». Вместе с этим участники «Молодежки ОНФ» записали поздравления от горожан, которые разместят в социальных сетях.

В честь праздника российский триколор развернулся не только в разных уголках страны, но даже в далеком космосе. Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров поздравили граждан РФ с Днем Государственного флага, записав видеообращение с борта МКС.