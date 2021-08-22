В стране и мире Российские космонавты на МКС поздравили соотечественников с Днем Государственного флага Алексей Курильченко Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров поздравили россиян с Днем флага России. © Видео: Роскосмос © Фото: Роскосмос Читайте нас на: Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров поздравили жителей России с Днем государственного флага РФ. Обращение они записали на борту Международной космической станции. «Поздравляем вас с Днем государственного флага Российской федерации. Триколор олицетворяет собой могущество России и величие ее народа, символизирует преемственность поколений, демонстрирует единство Отечества и укрепляет патриотический дух. Поэтому этот праздник является важнейшим связующим звеном между нашим прошлым, настоящим и будущим», - сказал космонавты. День Государственного флага Российской Федерации традиционно отмечается 22 августа. Триколор имеет более чем 300-летнюю историю. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика