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Эксперт рассказал, каким образом можно создать финансовую «подушку безопасности»

Валентина Пескова
03:02 22.08.2021
Задачи, чтобы отложенные деньги приносили какой-то ощутимый сверхдоход подушка безопасности не имеет, но получить небольшой ежемесячный процент от своей суммы пользователь все-таки может.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com
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Финансовая «подушка безопасности» в идеале должна быть у любого человека и по сумме, как минимум, покрывать хотя бы шесть месяцев базовых расходов, рассказал «Звезде» финансовый консультант Денис Ушаков. Речь идет о тех тратах, от которых человеку будет жизненно невозможно отказаться, включая оплату ЖКХ, если он вдруг потеряет работу или что-то случится со здоровьем.

Как отметил Ушаков, задачи, чтобы подушка финансовой безопасности приносила какой-то большой процент прибыли обычно не стоит.

«Хотя сейчас много есть вариантов счетов, где банки начисляют какой-то минимальный процент, поэтому держать какой-то процент на таком накопительном счете - вполне себе допустимо», - объяснил эксперт.

Пытаться получить какую-то сверхприбыль с отложенных накопления  смысла нет, поскольку главный критерий «подушки безопасности», чтобы она была ликвидна и доступна в любой момент, если произойдут какие-то непредвиденные обстоятельства, отметил специалист.

«Если ты себе поставил цель - то сразу же откладываешь какой-то процент от зарплаты на формирование этой подушки. Если есть возможность - то это могут быть 20-30%. Если нет - то хотя бы 10% от суммы ежемесячного оклада. Естественно, чем меньше вы откладываете, тем дольше займет процесс накопления нужной суммы», - объяснил Денис Ушаков.

Лучше формировать «подушку безопасности» на каком-то накопительном счете, и стараться, чтобы он был неприкосновенным. В идеале можно дать банку распоряжение, чтобы 10% автоматически отчислялись финансовым учреждением на этот дополнительный счет.

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