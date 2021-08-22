Эксперт рассказал, каким образом можно создать финансовую «подушку безопасности»

Финансовая «подушка безопасности» в идеале должна быть у любого человека и по сумме, как минимум, покрывать хотя бы шесть месяцев базовых расходов, рассказал «Звезде» финансовый консультант Денис Ушаков. Речь идет о тех тратах, от которых человеку будет жизненно невозможно отказаться, включая оплату ЖКХ, если он вдруг потеряет работу или что-то случится со здоровьем.

Как отметил Ушаков, задачи, чтобы подушка финансовой безопасности приносила какой-то большой процент прибыли обычно не стоит.

«Хотя сейчас много есть вариантов счетов, где банки начисляют какой-то минимальный процент, поэтому держать какой-то процент на таком накопительном счете - вполне себе допустимо», - объяснил эксперт.

Пытаться получить какую-то сверхприбыль с отложенных накопления смысла нет, поскольку главный критерий «подушки безопасности», чтобы она была ликвидна и доступна в любой момент, если произойдут какие-то непредвиденные обстоятельства, отметил специалист.

«Если ты себе поставил цель - то сразу же откладываешь какой-то процент от зарплаты на формирование этой подушки. Если есть возможность - то это могут быть 20-30%. Если нет - то хотя бы 10% от суммы ежемесячного оклада. Естественно, чем меньше вы откладываете, тем дольше займет процесс накопления нужной суммы», - объяснил Денис Ушаков.

Лучше формировать «подушку безопасности» на каком-то накопительном счете, и стараться, чтобы он был неприкосновенным. В идеале можно дать банку распоряжение, чтобы 10% автоматически отчислялись финансовым учреждением на этот дополнительный счет.