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Финансист объяснил, как копить, если нет денег

Ян Брацкий
02:39 02.06.2021
По совету экономиста, необходимо откладывать по пять-десять процентов после получения любого дохода.
Финансист объяснил, как копить, если нет денег
© Фото: Дина Орлова, Pixabay
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Финансист Егор Клопенко призвал россиян не надеяться на безоблачное будущее, а сформировать финансовую подушку безопасности - некие накопления, которые помогут в случае внезапной потери работы или других форс-мажорных обстоятельств.

Со слов эксперта, особенно важно уметь откладывать деньги тем, у кого их нет. Такие люди наиболее уязвимы перед жизненными обстоятельствами, уточнил он.

«Нет ничего более нервного, чем жизнь от зарплаты и до зарплаты без сбережений, поэтому необходимо формировать собственный капитал. Несмотря на то, что многие находятся в тяжелых обстоятельствах, именно для них сбережения и являются самым необходимым», - рассказал инвестор Егор Клопенко в беседе с агентством «Прайм».

По словам эксперта, с каждой зарплаты необходимо откладывать по пять-десять процентов. При этом, деньги не должны лежать без дела, подчеркивает финансист. Необходимо открыть брокерский счет и инвестировать в гособлигации, ПИФы или покупку акций.

Кроме того, экономист напомнил о важности диверсификации сбережений, которые лучше хранить в разных валютах и ценных бумагах.

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