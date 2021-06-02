Финансист объяснил, как копить, если нет денег

Финансист Егор Клопенко призвал россиян не надеяться на безоблачное будущее, а сформировать финансовую подушку безопасности - некие накопления, которые помогут в случае внезапной потери работы или других форс-мажорных обстоятельств.

Со слов эксперта, особенно важно уметь откладывать деньги тем, у кого их нет. Такие люди наиболее уязвимы перед жизненными обстоятельствами, уточнил он.

«Нет ничего более нервного, чем жизнь от зарплаты и до зарплаты без сбережений, поэтому необходимо формировать собственный капитал. Несмотря на то, что многие находятся в тяжелых обстоятельствах, именно для них сбережения и являются самым необходимым», - рассказал инвестор Егор Клопенко в беседе с агентством «Прайм».

По словам эксперта, с каждой зарплаты необходимо откладывать по пять-десять процентов. При этом, деньги не должны лежать без дела, подчеркивает финансист. Необходимо открыть брокерский счет и инвестировать в гособлигации, ПИФы или покупку акций.

Кроме того, экономист напомнил о важности диверсификации сбережений, которые лучше хранить в разных валютах и ценных бумагах.