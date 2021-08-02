СМИ: из-за сильного пожара обесточена половина греческого острова Родос
Пресса сообщила об отключении электричества на половине территории острова Родос из-за пожара.
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На греческом Родосе произошел масштабный пожар, оставивший без электроэнергии жителей примерно половины территории острова. Информацию о ЧС сообщает Афинско-Македонское агентство.
В настоящее время, по данным СМИ, экстренные службы работают над ликвидацией очагов возгорания. Граждане, проживающие в районе «долины бабочек» и в военном лагере Каламонас, были эвакуированы из своих жилищ в целях предосторожности.
Жителей острова попросили сохранять бдительность, а власти призвали к поддержанию состояния повышенной готовности. В понедельник в Греции предупредили о крайне высокой угрозе появления пожаров. Об этом пишет РИА Новости.