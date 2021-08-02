СМИ: из-за сильного пожара обесточена половина греческого острова Родос

На греческом Родосе произошел масштабный пожар, оставивший без электроэнергии жителей примерно половины территории острова. Информацию о ЧС сообщает Афинско-Македонское агентство.

В настоящее время, по данным СМИ, экстренные службы работают над ликвидацией очагов возгорания. Граждане, проживающие в районе «долины бабочек» и в военном лагере Каламонас, были эвакуированы из своих жилищ в целях предосторожности.

Жителей острова попросили сохранять бдительность, а власти призвали к поддержанию состояния повышенной готовности. В понедельник в Греции предупредили о крайне высокой угрозе появления пожаров. Об этом пишет РИА Новости.