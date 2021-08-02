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Боевики с подконтрольных ВС Турции территорий обстреляли позиции сирийских военных

Алексей Курильченко
22:24 02.08.2021
В ЦПВС сообщили о минометном обстреле со стороны боевиков по территории провинции Алеппо.
Боевики с подконтрольных ВС Турции территорий обстреляли позиции сирийских военных
© Фото: Simon Kremer dpa Globallookpress
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Боевики незаконных формирований, действующие на подконтрольной ВС Турции территории Сирии, совершили обстрел из минометов по населенному пункту в провинции Алеппо. В результате обстрела ранен сирийский военный. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

«Боевики незаконных вооруженных формирований, действующих на подконтрольной вооруженным силам Турции территории САР, произвели минометный обстрел позиций Сирийской Арабской Армии в районе населенного пункта Авшария провинции Алеппо. В результате обстрела был ранен один военнослужащий сирийских правительственных сил», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в районе населенного пункта Буайбия той же провинции упал разведывательный беспилотник. По данным ЦПВС, он принадлежал незаконным вооруженным формированиям, действующим на территории Идлибской зоны деэскалации.

Отмечается, что за сутки в Идлибской зоне деэскалации были зафиксированы 37 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*.

Ранее дежурные силы сирийских ПВО уничтожили запущенный террористами беспилотник. Дрон сбили из зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С».

*«Джабхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.

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