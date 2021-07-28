Сирийские силы ПВО сбили беспилотник террористов при помощи ЗРПК «Панцирь-С»

Дежурные силы сирийских ПВО уничтожили запущенный террористами беспилотник. Дрон сбили из зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С». Об инцидента рассказал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить. События, о которых идет речь, произошли накануне.

«Сирийскими средствами противовоздушной обороны был выявлен беспилотный летательный аппарат, запущенный боевиками незаконных вооруженных формирований из района населенного пункта Кафер-Каттар провинции Идлиб. Над территорией провинции Хама беспилотный летательный аппарат боевиков был уничтожен дежурными силами сирийских ПВО из самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса российского производства "Панцирь-С"», - сказал Кулить.

В российском ЦПВС еще раз обратились к командирам незаконных вооруженных формирований с призывом сложить оружие, встать на мирный путь в подконтрольных им районах и приступить к переговорам с официальными властями.