Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Синоптик назвал сроки начала листопада в Москве

Кира Карон
09:16 16.08.2021
Эксперт рассказал, когда в столице начнется листопад.
Синоптик назвал сроки начала листопада в Москве
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
Читайте нас на:

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что листопад в Москве начнется примерно в конце сентября. Он добавил, что это обычный для столичного региона срок.

«В этом году в мае и июне было много осадков, июль был засушливым, в августе осадки выпадают хорошие, поэтому не прогнозируется раннее опадание листвы в Москве», - рассказал Вильфанд ТАСС.

Ранее Вильфанд рассказал, как долго продержится аномально теплая погода. Погода, которая установилась на всей территории России, сохранится до середины недели. Сейчас все прогностические карты синоптиков, по словам эксперта, окрашены в красный и красноватые цвета, что свидетельствует о том, что температура находится выше нормы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:32 В стране и мире
ФСБ рассекретила документы о том, как японцы отправляли на опыты граждан Китая и СССР
05:53 В стране и мире
На Камчатке обнаружен «черный ящик» упавшего Ми-8
05:19 В стране и мире
Пентагон заявил о восстановлении коммерческих авиарейсов в аэропорту Кабула
03:00 Армия
Видео
Новобранцы Каспийской флотилии приняли военную присягу в Дагестане
01:24 В стране и мире
Глава Гидрометцентра рассказал, как долго продержится аномально теплая погода
Популярное
ФСБ рассекретила документы о том, как японцы отправляли на опыты граждан Китая и СССР
Видео
Эксперт по Афганистану объяснил уход США и успех талибов*
Врачи рассказали, как сохранить зрение при использовании гаджетов
Названы восемь простых способов снизить давление
Видео
Боец «Вымпела» на арабском рассказал о необходимых для службы в спецподразделениях навыках
Врач рассказала, удастся ли МакSим восстановить голос после затяжной комы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.