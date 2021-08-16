Синоптик назвал сроки начала листопада в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что листопад в Москве начнется примерно в конце сентября. Он добавил, что это обычный для столичного региона срок.

«В этом году в мае и июне было много осадков, июль был засушливым, в августе осадки выпадают хорошие, поэтому не прогнозируется раннее опадание листвы в Москве», - рассказал Вильфанд ТАСС.

Ранее Вильфанд рассказал, как долго продержится аномально теплая погода. Погода, которая установилась на всей территории России, сохранится до середины недели. Сейчас все прогностические карты синоптиков, по словам эксперта, окрашены в красный и красноватые цвета, что свидетельствует о том, что температура находится выше нормы.