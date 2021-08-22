В США рассказали, почему Россия выиграет от глобального потепления

Уникальное географическое положение поможет России при освоении Арктики в условиях глобального потепления. Об этом заявил военный специалист Калеб Ларсон в материале для The National Interest.

По его словам, в связи с изменением климата морские пути будут свободны ото льда все более длительное время, что сделает навигацию российских кораблей удобнее. Кроме того, отметил Ларсон, страна получит доступ к природным ресурсам на своих крайних северных территориях как на суше, так и под водой.

Автор добавил, что желание России расширять экономическое и военное влияние в Арктике будет с годами только усиливаться и Соединенным Штатам необходимо принять это к сведению.

Ранее о развитии военной инфраструктура в Арктике рассказал министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, сегодняшний Северный флот способен обеспечить защиту национальных интересов и военную безопасность страны в этом регионе.