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Шойгу: Россия продолжит развивать свою военную инфраструктуру в Арктике

Тимур Шерзад
16:06 20.04.2021
Инфраструктура особенно активно развивается на островах и на побережье Северного Ледовитого океана.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Сергей Шойгу заявил, что сегодняшний Северный флот способен обеспечить защиту национальных интересов и военную безопасность России в Арктике. Он сделал это на заседании коллегии Минобороны России.

«Общая укомплектованность флота военнослужащими по контракту составляет 97%, к концу года их численность возрастёт до 99,2%. Продолжается переоснащение на новые виды оружия. В текущем году должно быть поставлено 245 единиц современного вооружения, в результате до конца года его доля достигнет 62,3%», - подчеркнул министр.

Шойгу добавил, что на Северном флоте предстоит провести испытания почти восьми десятков образцов военной техники, в число которых входит и 13 кораблей и судов, включая атомные подводные лодки. К последним относятся «Новосибирск», «Красноярск», «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов».

Министр вспомнил и о принятых на вооружение в прошлом году атомном подводном крейсере «Князь Владимир» и фрегате «Адмирал флота Касатонов» - оба они совершили успешные дальние походы в оперативно важные районы Мирового океана. 

«Подчеркну, что подготовка сил и войск Северного флота ведётся в суровых условиях Заполярья и Арктики. Высокий профессионализм личного состава флота продемонстрировал в ходе комплексной арктической экспедиции, проведенной под руководством главнокомандующего ВМФ в районе архипелага Земля Франца-Иосифа», - отметил Шойгу. 

Сама экспедиция, по словам Шойгу, потребовала участи более 600 военнослужащих, 200 образцов вооружения и техники, и 66 самолето-вылетов военно-транспортной авиации, чтобы ее оебспечить. 

Сложный для навигации проливе Кембридж впервые в истории ВМФ одновременно проломили лед и всплыли 3 атомных подлодки, причем это было сделано в радиусе трехсот метров. Также в приполюсный район были отправлены два истребителя МиГ-31, дозаправившиеся в полете и прошедшие географическую точку Северного полюса. 

Северный флот, как сказал министр, постоянно отрабатывает действия истребителей с аэродромов арктических архипелагов. И продолжает развивать военную инфраструктуру - как на островах, так и на побережье Северного Ледовитого океана. 

Так, например, в 2020 году завершено строительство 3,5-километровой взлетно-посадочной полосы на аэродроме Нагурская, что на острове Земля Александры. Она может принимать все имеющиеся на вооружении типы летательных аппаратов. 

На завершающей стадии находится строительство аэродрома Темп, что на архипелаге Новосибирские острова. Для 3-й дивизии ПВО в постройке находится военный городок в поселке Тикси, в Якутии. 

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