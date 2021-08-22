Площадь природного пожара под Екатеринбургом возросла до 240 гектаров

Площадь природного пожара рядом с базами отдыха в Свердловской области возросла до 240 гектаров. Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики региона. Администрация Первоуральска выделила автобус для эвакуации персонала и отдыхающих на базах отдыха «Зеленый мыс» и «Остров».

«В районе озера Глухое под Первоуральском спасатели продолжают борьбу с одним из крупнейших в регионе природных пожаров общей площадью 240 гектаров. На месте увеличена группировка сил и средств МЧС и авиалесоохраны», - цитирует РИА Новости сообщение департамента.

Ранее личный состав и техника Центрального военного округа задействованы в тушении природного пожара в Борском районе Самарской области. В состав группировки вошли более 110 военнослужащих Самарского гарнизона, 10 единиц колесной техники и один вертолет Ми-8.