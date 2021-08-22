Военнослужащие ЦВО вступили в борьбу с лесным пожаром под Самарой

Личный состав и техника Центрального военного округа задействованы в тушении природного пожара в Борском районе Самарской области в соответствии с решением министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу и указаниями командующего войсками ЦВО Александра Лапина.

В состав группировки вошли более 110 военнослужащих Самарского гарнизона, 10 единиц колесной техники и один вертолет Ми-8, оборудованный специальным водосливным устройством ВСУ-5. Вертолет выполнил перелет из Челябинской области на аэродром под Самарой и находится в готовности к вылету в район пожара.

Ранее экипажи военно-транспортных вертолетов Ми-8 армейской авиации ЦВО выполнили пять вылетов и около 50 сливов, сбросив на очаги возгораний в республике Марий Эл около 100 тонн воды. Авиация уделила особое внимание тушению пожаров в районе озера Караси.