Оркестр Минобороны выступил у Главного храма ВС РФ в честь Дня флага России

В первый день работы Международного военно-тенического формуа «Армия-2021» на Соборной площади Главного храма Вооруженных Сил РФ выступил Центральный военный оркестр Министерства обороны России. Музыканты продемонстрировали концертную программу «Военные оркестры в парках».

Данная программа приурочена ко Дню Государственного флага России, который отмечается 22 августа. В нее вошли такие композиции как старинный марш «Триумф победителей», «Рио-Рита», вальс «Амурские волны», «Русский марш», вальс «На сопках Маньчжурии» и попурри «Спасская башня».

Ранее в честь Дня государственного флага РФ, на Соборной площади Главного храма ВС РФ передали музеям 15 исторических боевых знамен. По словам замминистра обороны Николая Панкова, знамена станут доступны для молодежи и подчеркнут значительный вклад граждан южных Республик в героические страницы истории нашей Родины.