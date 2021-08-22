Минобороны передало в музеи боевой славы городов юга России 15 исторических знамен

Музеи Южного и Северо-Кавказского федеральных округов получили от военных 15 исторических боевых знамен. Торжественная церемония прошла сегодня, 22 августа, в День государственного флага РФ, на Соборной площади Главного храма ВС РФ в подмосковном парке «Патриот», уточнили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Решение Министра обороны Российской Федерации вернуть исторические боевые знамена из запасников Центрального музея Вооруженных Сил в музеи боевой славы городов Юга России позволит сотням, тысячам людей ежедневно видеть эти реликвии вживую», - отметил статс-секретарь - замминистра обороны России Николай Панков.

Он добавил, что эти знамена станут доступны для молодежи, подчеркнут значительный вклад граждан южных Республик в героические страницы истории нашей Родины, ее воинской славы. Панков добавил, что во время Великой Отечественной войны 15 соединений и воинских частей, боевые знамена которых передаются округам, прошли славный боевой путь, были награждены госнаградами, а многим из них присвоены почетные наименования.

Замминистра поблагодарил командующего войскам ЮВО героя России генерала армии Александра Дворникова за оперативную работу по поиску и реставрации боевых знамен, а также руководителей регионов и ветеранов за поддержку инициативы министра обороны РФ.