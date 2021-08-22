Посол РФ: около четырехсот афганцев с гражданством России попросили о помощи

Около 400 афганцев, имеющих гражданство России, обратились за помощью в посольство РФ. Об этом рассказал посол в РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.

«Обходных путей нет. Поэтому люди волнуются, попросили нас о помощи. Около 400 (человек прим. ред.). Это афганцы, имеющие российское гражданство в качестве второго», - сказал Жирнов в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Жирнов заявил, что в посольство России обращаются многие граждане бывших советских республик, находящиеся на территории Афганистана. Он подчеркнул, что российские дипломаты постараются оказать помощь всем, в том числе гражданам Украины.