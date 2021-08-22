Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Посол РФ: около четырехсот афганцев с гражданством России попросили о помощи

Алексей Курильченко
21:16 22.08.2021
Посол РФ сообщил, что сотни афганцев с гражданством России обратились в дипмиссию за помощью.
Посол РФ: около четырехсот афганцев с гражданством России попросили о помощи
© Фото: Saifurahman Safi XinHua Globallookpress
Читайте нас на:

Около 400 афганцев, имеющих гражданство России, обратились за помощью в посольство РФ. Об этом рассказал посол в РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.

«Обходных путей нет. Поэтому люди волнуются, попросили нас о помощи. Около 400 (человек прим. ред.). Это афганцы, имеющие российское гражданство в качестве второго», - сказал Жирнов в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Жирнов заявил, что в посольство России обращаются многие граждане бывших советских республик, находящиеся на территории Афганистана. Он подчеркнул, что российские дипломаты постараются оказать помощь всем, в том числе гражданам Украины.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:37 Армия
Видео
Оркестр Минобороны выступил у Главного храма ВС РФ в честь Дня флага России
18:33 Армия
Новинки ОПК на «Армии-2021» и соревнования АрМИ: как прошел первый день форума и Игр
16:41 ОПК
Видео
В «Курганмашзаводе» объяснили, в чем преимущество БМП «Курганец-25»
15:44 Армия
Прибытие «Шторма»: новый вертолет Ми-171Ш Storm прилетел на форум «Армия» своим ходом
13:25 Армия
Видео
Путин предложил осуществить единовременную выплату военнослужащим по 15 тысяч руб
Популярное
Видео
Акварель, масло и дерево: какие работы Сергея Шойгу показали на выставке в Казани
Видео
Ветеран КГБ рассказал, почему талибы* так легко захватили Кабул
Минобороны РФ передаст Амурской области плавающие транспортеры для борьбы с паводками
Видео
Шойгу лично проехал трассу «Танкового биатлона» перед началом АрМИ-2021 на танке Т-80БВМ
Видео
Ветеран ФСБ рассказал, почему российское посольство продолжает работать в Кабуле
Шойгу заявил, что человечество движется к гибели из-за неправильного потребления товаров
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.