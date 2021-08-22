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Авиация ЦВО сбросила за сутки около 100 тонн воды на очаги пожаров в Марий Эл

Валентина Пескова
01:45 22.08.2021
В тушении природных пожаров в республике задействовано два вертолета Ми-8 ЦВО, оборудованные специальными водосливными устройствами ВСУ-5.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Экипажи военно-транспортных вертолетов Ми-8 армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) продолжают оказывать помощь в тушении лесных пожаров в республике Марий Эл.

За последние сутки экипажи выполнили пять вылетов и около 50 сливов, сбросив на очаги возгораний около 100 тонн воды, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Авиация уделила особое внимание тушению пожаров в районе озера Караси, где располагаются населенные пункты, санатории и детские оздоровительные лагеря.

В соответствии с решением главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и указаниями командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковника Александра Лапина, в регионе работают два военно-транспортных вертолета Ми-8 армейской авиации ЦВО, оборудованные специальными водосливными устройствами ВСУ-5.

Авиация ЦВО также оказывает помощь в тушении пожаров в Иркутской области.

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