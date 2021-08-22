Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

«Здесь собрались лучшие из лучших»: Сердюков открыл конкурсы АрМИ в Рязани

Алексей Курильченко
17:08 22.08.2021
В «столице ВДВ» - Рязани - состоялась торжественная церемония открытия конкурсов Армейских международных игр - 2021 «Десантный взвод» и «Тактический стрелок».
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

В рамках проведения Армейских международных игр-2021 в Рязани состоялась торжественная церемония открытия сразу двух конкурсов по полевой выучке среди военнослужащих - «Десантный взвод» и «Тактический стрелок». Торжественная церемония прошла на стадионе «Спартак» с участием командования Воздушно-десантных войск и руководства Рязанской области.

Впервые в рамках АрМИ-2021 Воздушно-десантные войска проводят сразу два международных конкурса. Определять лучший «Десантный взвод» будут на полигоне Дубровичи в Рязанской области, а «Тактического стрелка» - на полигоне Сельцы Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова.

«Сегодня на древней рязанской земле мы открываем международные этапы конкурсов по боевой выучке "Десантный взвод" и "Тактический стрелок". Здесь собрались 35 команд, лучшие из лучших представителей вооруженных сил 24 стран, которые демонстрируют свои умения и показывают всему миру пример дружбы и партнерства между нашими странами» - заявил на открытии командующий Воздушно-десантными войсками Андрей Сердюков.

По словам командующего, эти масштабные и зрелищные соревнования стали традицией, в которой с каждым годом расширяется не только география стран проведения игр, но и видов состязаний. «Тактический стрелок» в этом году проводится впервые. Армейские игры предоставляют уникальную возможность участникам продемонстрировать полевую выучку и мастерство, выносливость и твердость характера, умение работать в команде, подчеркнул Сердюков.

Ранее на территории учебного центра «Сельцы» РВВДКУ состоялась жеребьевка, на которой определялась очередность выхода на рубеж команд-участниц. Сборная команда Российской Федерации будет выступать под восьмым номером.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:41 ОПК
Видео
В «Курганмашзаводе» объяснили, в чем преимущество БМП «Курганец-25»
15:44 Армия
Прибытие «Шторма»: новый вертолет Ми-171Ш Storm прилетел на форум «Армия» своим ходом
13:25 Армия
Видео
Путин предложил осуществить единовременную выплату военнослужащим по 15 тысяч руб
14:00 Армия
Видео
Интервью с руководителем по гособоронзаказу «Зелинский групп» Антоном Нечаевым
15:58 Армия
Видео
Воля к победе: монгольский участник конкурса «Конный марафон» рассказал о подготовке команды
Популярное
Видео
Акварель, масло и дерево: какие работы Сергея Шойгу показали на выставке в Казани
Видео
Ветеран КГБ рассказал, почему талибы* так легко захватили Кабул
Минобороны РФ передаст Амурской области плавающие транспортеры для борьбы с паводками
Видео
Шойгу лично проехал трассу «Танкового биатлона» перед началом АрМИ-2021 на танке Т-80БВМ
Видео
Ветеран ФСБ рассказал, почему российское посольство продолжает работать в Кабуле
Шойгу заявил, что человечество движется к гибели из-за неправильного потребления товаров
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.