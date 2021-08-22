«Здесь собрались лучшие из лучших»: Сердюков открыл конкурсы АрМИ в Рязани

В рамках проведения Армейских международных игр-2021 в Рязани состоялась торжественная церемония открытия сразу двух конкурсов по полевой выучке среди военнослужащих - «Десантный взвод» и «Тактический стрелок». Торжественная церемония прошла на стадионе «Спартак» с участием командования Воздушно-десантных войск и руководства Рязанской области.

Впервые в рамках АрМИ-2021 Воздушно-десантные войска проводят сразу два международных конкурса. Определять лучший «Десантный взвод» будут на полигоне Дубровичи в Рязанской области, а «Тактического стрелка» - на полигоне Сельцы Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова.

«Сегодня на древней рязанской земле мы открываем международные этапы конкурсов по боевой выучке "Десантный взвод" и "Тактический стрелок". Здесь собрались 35 команд, лучшие из лучших представителей вооруженных сил 24 стран, которые демонстрируют свои умения и показывают всему миру пример дружбы и партнерства между нашими странами» - заявил на открытии командующий Воздушно-десантными войсками Андрей Сердюков.

По словам командующего, эти масштабные и зрелищные соревнования стали традицией, в которой с каждым годом расширяется не только география стран проведения игр, но и видов состязаний. «Тактический стрелок» в этом году проводится впервые. Армейские игры предоставляют уникальную возможность участникам продемонстрировать полевую выучку и мастерство, выносливость и твердость характера, умение работать в команде, подчеркнул Сердюков.

Ранее на территории учебного центра «Сельцы» РВВДКУ состоялась жеребьевка, на которой определялась очередность выхода на рубеж команд-участниц. Сборная команда Российской Федерации будет выступать под восьмым номером.