В Мытищах произошло возгорание в торговом центре: видео

В торговом центре в подмосковных Мытищах произошло возгорание. Очевидцы сняли на видео клубы дыма, поднимающиеся над зданием. Также было опубликовано видео изнутри торгового центра. Здание было эвакуировано.

«В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Мытищи, улица Мира 32/2. Привлекаемые силы и средства: 21 единица техники, 71 человек», - сообщает подмосковный МЧС.

На данный момент возгорание ликвидировано, о пострадавших не сообщается. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

Ранее на Садовой-Спасской улице в Москве загорелись межэтажные перекрытия в доме 1906 года постройки. Жители одного из подъездов были эвакуированы.