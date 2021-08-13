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В Москве произошел пожар в доходном доме Афремова 1906 года

Виктория Ивашечкина
23:28 13.08.2021
Жители одного из подъездов были эвакуированы.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На Садовой-Спасской улице в Москве загорелись межэтажные перекрытия в доме 1906 года постройки.

«Деревянные межэтажные перекрытия загорелись в жилом доме по адресу: Садовая-Спасская, 19/1 на площади около 100 кв. м.», - заявили в экстренных службах.

Также сообщается, что жители одного из подъездов были эвакуированы.
Подчеркивается, что из-за пожара пришлось перекрыть движение по двум полосам в направлении проспекта Академика Сахарова.

По последним данным, пожар удалось ликвидировать. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Горит доходный дом Ф. И. Афремова, который является памятником архитектуры и одной из первых высоток начала ХХ века в Москве.

Ранее сообщалось, что на Волгоградском проспекте в Москве произошел пожар на крыше административного здания. Задымление с места пожара можно было увидеть со всех концов столицы.

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