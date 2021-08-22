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«Своя рука владыка»: участники «Стража порядка» в Сербии пристреляли оружие перед конкурсом

Алексей Курильченко
16:25 22.08.2021
Российские участники конкурса «Страж порядка» АрМИ-2021 в Сербии выполнили пристрелку вооружения на полигоне Жича.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Команда Вооруженных Сил РФ на международном этапе конкурса «Страж порядка» АрМИ-2021 в Сербии привела к нормальному бою стрелковое оружие, необходимое участникам для прохождения первых двух испытаний. Бойцам для конкурса выдали сербские автоматы Zastava M70 и австрийские «Глоки».

© Минобороны РФ

На подготовленном стрельбище, расположенном на территории военного комплекса Жича в окрестностях города Кралево, с российскими военными полицейскими провели пробные занятия по огневой подготовке. После каждой серии выстрелов конкурсанты вместе со своими наставниками изучали попадания в мишени и при необходимости производили корректировку прицелов, чтобы увеличить точность стрельбы. На то, чтобы пристрелять вверенное ему вооружение, каждому участнику выдали по 20 патронов для пистолета и по 30 для автомата.

На первом этапе конкурса «Страж порядка» под названием «Огневой» участники должны будут выполнить упражнения стрельб из автомата и пистолета по грудным и ростовым мишеням. Расстояние до целей при стрельбе из пистолета составит 25 метров, а для автомата - 100 метров. Стрельба будет выполняться из положения стоя. Из автомата участники должны стрелять одиночными выстрелами, а баллы рассчитываются по количеству зачетных попаданий в каждую мишень.

© Минобороны РФ

Официальный день тренировки, предусмотренной в рамках огневого этапа конкурса, для российской сборной военной полиции состоится 23 августа. В целях обеспечения противоэпидемической безопасности участников каждая из шести команд будет тренироваться на обеих площадках соревнования отдельно друг от друга в специально отведенное для нее время.

Ранее участникам конкурса «Страж порядка» выдали оружие и экипировку, необходимые для прохождения испытаний. Помимо оружия каждому члену команды полагаются баллистические очки, сумки для патронов, тактические кобуры для пистолетов и комплекты химзащиты.

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