«Своя рука владыка»: участники «Стража порядка» в Сербии пристреляли оружие перед конкурсом

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На подготовленном стрельбище, расположенном на территории военного комплекса Жича в окрестностях города Кралево, с российскими военными полицейскими провели пробные занятия по огневой подготовке. После каждой серии выстрелов конкурсанты вместе со своими наставниками изучали попадания в мишени и при необходимости производили корректировку прицелов, чтобы увеличить точность стрельбы. На то, чтобы пристрелять вверенное ему вооружение, каждому участнику выдали по 20 патронов для пистолета и по 30 для автомата.

На первом этапе конкурса «Страж порядка» под названием «Огневой» участники должны будут выполнить упражнения стрельб из автомата и пистолета по грудным и ростовым мишеням. Расстояние до целей при стрельбе из пистолета составит 25 метров, а для автомата - 100 метров. Стрельба будет выполняться из положения стоя. Из автомата участники должны стрелять одиночными выстрелами, а баллы рассчитываются по количеству зачетных попаданий в каждую мишень.