«Своя рука владыка»: участники «Стража порядка» в Сербии пристреляли оружие перед конкурсом
Российские участники конкурса «Страж порядка» АрМИ-2021 в Сербии выполнили пристрелку вооружения на полигоне Жича.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Команда Вооруженных Сил РФ на международном этапе конкурса «Страж порядка» АрМИ-2021 в Сербии привела к нормальному бою стрелковое оружие, необходимое участникам для прохождения первых двух испытаний. Бойцам для конкурса выдали сербские автоматы Zastava M70 и австрийские «Глоки».
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