Получи и распишись: участникам конкурса «Страж порядка» АрМИ-2021 в Сербии вручили оружие и экипировку

Участникам конкурса «Страж порядка» АрМИ-2021 в Сербии выдали оружие и экипировку, необходимые для прохождения испытаний. На каждую команду выделили комплекты из штурмовых винтовок Zastava M70, пистолетов Glock 17, патронов к ним и элементов защиты.

Также каждому члену команды полагаются баллистические очки, сумки для патронов, тактические кобуры для пистолетов и комплекты химзащиты. Вся экипировка принята на вооружение армии Сербии.