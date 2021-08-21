Получи и распишись: участникам конкурса «Страж порядка» АрМИ-2021 в Сербии вручили оружие и экипировку
Членам команд дается час на то, чтобы проверить комплектность и исправность предоставленного оружия и экипировки.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России
Участникам конкурса «Страж порядка» АрМИ-2021 в Сербии выдали оружие и экипировку, необходимые для прохождения испытаний. На каждую команду выделили комплекты из штурмовых винтовок Zastava M70, пистолетов Glock 17, патронов к ним и элементов защиты.
Также каждому члену команды полагаются баллистические очки, сумки для патронов, тактические кобуры для пистолетов и комплекты химзащиты. Вся экипировка принята на вооружение армии Сербии.
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